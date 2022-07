Arrêté dans l’affaire supposée de « Force spéciale » : François Mancabou a rendu l’âme

François Mancabou est décédé hier, mercredi 13 juillet 2022, à 23h- 30, à l’hôpital principal de Dakar, a informé le journaliste Babacar Touré, du site d’information Kewoulo. En effet, François Mancabou a été la seule personne à n’avoir pas été inculpée et placée sous mandat de dépôt dans l’affaire dite «Force spéciale» après les arrestations, le 17 juin dernier en marge de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Le mis en cause avait été blessé lors de sa garde à vue, puis hospitalisé dans une structure de santé. Ses proches avaient lancé l’alerte, mais l’irréparable s’est produit.



Selon les informations de seneweb, son conseil Me Patrick Kabou s’est fendu d’un communiqué hier pour asséner ses vérités. « Je voudrais juste préciser que nous défendons des personnes accusées de terrorisme au Sénégal. Cette précision me paraît importante car me parler de « force spéciale » ou autre relève d’une fiction ou d’une unité d’élite de l’armée nationale. Désolé de décevoir certains, mais comme avocat, je parle de choses réelles pas de séries sur Netflix. La télé c’est bien, mais à un moment la réalité s’impose. Quelqu’un du nom de François Mancabou a été arrêté le 17 juin 2022 en bonne santé et a atterri au bloc opératoire », rapporte le site d’information.

Avec SudQuotidien