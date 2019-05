Arrêté en Guinée Conakry; l'homme d'affaires Zoheir Didy dans de sales draps

Sale temps pour l’industriel libano-sénégalais Zoheir Didy. Selon les informations de libération, ce dernier a été interpellé en Guinée par les redoutables enquêteurs du Secrétariat général des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé et l’office de répression des délits économiques et financiers .Propriétaire de Sofal-guinée, ce dernier est accusé d'exploitation clandestine d'une usine, aux normes scandaleuses, qui fabrique des produits alimentaires, cosmétiques et des détergents».



Et le moins que l’on puisse dire est que le colonel Moussa Tiègboro, Secrétaire général à la Présidence, chargé des services spéciaux,de la lutte contre la drogue et le crime organisé, ne va pas lâcher prise : «Sofal-guinée reste fermée toute la journée pendant que les gens travaillent à l’intérieur. C’est même un four crématoire. Ils travaillent pour enrichir illicitement un monsieur. Il faut être un chasseur de singe pour découvrir l’enseigne de cette société. Ce monsieur travaille en Guinée depuis 2001. Ce qui veut dire que le marché guinéen a un sérieux problème. Parce qu’on ne peut pas déverser tous ces produits sans aucun contrôle (…). Depuis son interpellation, j’ai reçu plus de mille appels téléphoniques,on dirait qu’on a interpellé le fils du prophète».

