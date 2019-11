Arrêté en flagrant délit, Bougazelli récupérait les faux billets "lavés" devant l'Assemblée nationale

Le député Seydina Fall alias Bougazelli a été cueilli a été interpellé hier par les éléments de la Section de recherches de Colobane puis libéré en fin de soirée. Le parlementaire de la majorité (Apr) poursuivi pour une affaire de faux billets de banque estimé à 50 millions doit répondre à une nouvelle convocation ce vendredi.



Dans sa livraison du jour, le journal Libération révèle que le mis en cause a été pris en flagrant délit. Il récupérait ces faux billets lavés par ses complices devant l’Assemblée nationale. D’ailleurs, c’est au moment où il remettait une somme à son laveur de voiture devant l’institution qu’il a été interpellé, hier, vers 15h 30.



Les gendarmes, qui suivaient la scène de loin sans en avoir l'air, l'ont pris la main dans le sac.



Une perquisition effectuée dans sa voiture par les pandores a permis de découvrir des faux billets en dollars, euros et Cfa.



Une partie des faux billets a été retrouvée dans le coffre-fort de son véhicule de fonction.



