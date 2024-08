Arrêté et déféré au parquet : Ce que le Boss de «Premier Bet» a dit à la Dic Le patron de «Premier Bet» au Sénégal a été arrêté alors qu’il tentait de quitter le territoire national au moment où une procédure de redressement fiscal sur plus de 12 milliards de francs Cfa est ouverte contre sa boîte ainsi qu’une plainte pour fraude fiscale. Face aux enquêteurs, il s’est expliqué.



Joris Dutel, le Patron de "Premier Bet" Sénégal a été déféré au parquet hier mardi. Il est poursuivi pour fraude fiscale et détournement de deniers publics, renseigne Libération. Pourquoi a-t-il tenté de quitter le territoire national ? «À la suite de mon interrogatoire, mon épouse a paniqué et a décidé de rentrer au pays avec les enfants plus précisément à Lyon. A cet effet, j'ai décidé de les accompagner», a-t-il répondu aux enquêteurs.



Sur le redressement de 12,2 milliards de Fcfa, M. Dutel concède: «Effectivement, il y'a de cela trois mois, une équipe de vérificateur nous a été envoyée pour effectuer un contrôle général de comptabilités (…) Après vérification des données, des écarts ont été constatés et dus en grande partie à la non application de la Tva sur les produits de jeux Premier Bet. Concernant la notification de redressement, nous avons un délai d'un mois pour y travailler et apporter les justificatifs nécessaires», s'est-il défendu.



Pour ce qui est de la cessation des activités de «Premier Bet» au Sénégal, mettant au chômage plusieurs employés, M. Dutel déclare que le business n'est plus viable économiquement et financièrement si l'exonération de Tva ne s'étend pas aux cocontractants de la Lonase. Il dit avoir fait un courrier au nouveau directeur de la Lonase pour l'informer de la fermeture de leurs magasins à compter du 31 juillet 2024. Il indique aussi avoir informé l'inspection du travail.

