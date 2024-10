Arrêté ministériel: Suspension du port d'armes et de munitions pour assurer l'ordre public, du 17 octobre au 17 décembre 2024 Dans le cadre des mesures de sécurité prises à l'approche des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal a publié un arrêté interdisant le port d'armes, de munitions et de matières explosives, sur l'ensemble du territoire national. Cette interdiction, en vigueur du 17 octobre au 17 décembre 2024, vise à prévenir tout trouble à l'ordre public, durant cette période électorale sensible.





