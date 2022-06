Arrêté par la gendarmerie de Kébémer : Le mari tabassait sa «awo» pour les beaux yeux de sa «niareel»

Entre le vieux A. Fall et sa première épouse D. S., domiciliés à Kébémer, l’affaire va finalement atterrir à la barre du tribunal de Louga. Et pour cause, la dame a traîné en justice son époux, qui a été arrêté et envoyé en prison en attendant son jugement.



Que s’est-il passé ? D’après "L’Observateur" qui a ébruité les faits dans sa parution du jour, lundi dernier, la dame D. S. et sa coépouse se sont livrées à une sanglante bagarre. La « niareel » (seconde épouse), sévèrement corrigée, a attendu l’arrivée de leur mari à la maison, pour lui raconter sa mésaventure. C’est ainsi que celui-ci s’est pris à la première, lui assénant un violent coup de poing à la figure. Elle est tombée. Pour les beaux yeux de sa seconde épouse, le vieux A. Fall a fait passer un sale quart à la première, devant ses enfants.



Une fois à l’hôpital, elle s’est procurée un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours, avant d’aller saisir la brigade de la gendarmerie de la localité d’une plainte contre son propre mari, selon toujours le journal.



Arrêté par les limiers, le père de famille a reconnu les faits qui lui sont reprochés, non sans demander la clémence de la justice. Mais, au terme de la durée légale de sa garde-à-vue, il a été déféré puis placé sous mandat de dépôt.













leSoleil.sn