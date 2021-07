Arrêté pour escroquerie présumée: Libasse Laye Mboup, allié de Macky Sall se plaint auprès du juge Libasse Laye Mboup, allié du président Macky Sall, risque 01 an, dont 06 mois de prison ferme. Le chef du Parti sénégalais pour l’action et le développement (Psad) a été jugé hier, au tribunal de grande instance de Diourbel pour escroquerie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

D’après ‘’SourceA’’, ses avocats ont introduit à nouveau une demande de liberté provisoire. Mais, celle-ci a été encore rejetée et l’affaire a été mise en délibérée au jeudi prochain.



Lors de son face-à-face avec le juge, le membre de “Benno Bokk Yakaar” s’est fendu d’une complainte osée, au sujet de son arrestation.



«Les policiers sont venus chez moi à 22 heures sans m’accorder le temps de manger mes poulets déjà cuisinés. Je suis fâché contre la police», s’est-il plaint.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos