Arrêté pour usurpation de fonction : Aly Gaye se fait passer pour un agent de la DIC pour entrer dans les boîtes de nuit Les éléments du commissaire El hadj Sow de la Police de la Médina ont arrêté Aly Gaye qui se faisait passer pour un agent de la Division des Investigations Criminelles (Dic), en vue d’accéder dans les boites de nuit. Ayant reconnu les faits devant les enquêteurs, le mis en cause sera déféré au parquet.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Décembre 2020 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2020 vers 3 heures, la dame Codou Ba est interpellée, à la boite de nuit «Le Faro», par Aly Gaye qui s’est présenté à elle comme un agent de la Division des Investigations Criminels (DIC).



Exhibant une carte aux couleurs du drapeau national, le soi-disant policier lui intime l’ordre de le suivre sous prétexte qu’elle fait l’objet d’une convocation. Ayant quelques doutes, la dame a aussitôt alerté un agent de Police qui effectuait une patrouille dans les parages.



Aussitôt, Aly Gaye est soumis à un contrôle d’identité au cours duquel il s’est avéré qu‘il détenait une carte de commerce Import-export. Suffisant alors pour qu’il soit conduit au commissariat de la Médina pour les besoins de l’enquête.



Entendus à leur tour, la caissière ainsi que les vigiles de la boîte de nuit «Le Faro» ont confirmé de bout en bout les déclarations de Codou Ba. Selon eux, le mis en cause a l’habitude de se présenter comme un policier pour accéder au bar.

Interrogé par les enquêteurs, Aly Gaye a reconnu les accusations portées à son encontre.



Revenant sur les faits, il déclare :

«Alors que j’étais dans la boîte de nuit, j‘ai aperçu Codou Ba. Je me suis rapproché d’elle pour engager une discussion, mais elle n’a pas voulu me parler. C’est ainsi que j’ai exhibé ma carte de commerce Import-export, en me présentant comme un Agent de la DIC. Prise de panique, elle a alerté les éléments du commissariat de la Médina qui ont procédé à mon interpellation».



Et de poursuivre : «La dame Codou Ba portait des habits trop sexy, ce qui m’a poussé à vouloir l’aborder pour passer une nuit avec elle». A la suite de ses aveux, Aly Gaye sera déféré au parquet.

L’As



