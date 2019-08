Arrêtées pour manifestation non autorisée: Les femmes Khalifistes libérées Les 3 femmes arrêtées, hier, par la police pour manifestation non autorisée, en soutien à Khalifa Sall, devant la prison de Rebeuss, ont été libérées.

« Ce n’était pas une manifestation. Nous avions organisé une journée de prière au mausolée Seydou Nourou Tall. Ensuite nous sommes allées devant la prison de Reubeus pour prier pour Khalifa Sall. C’est là que les policiers nous ont trouvées pour nous arrêter », déclare Sophie Massaly, l’une d’elles à la RFM.

« Ils ont lancé des grenades lacrymogènes avant de nous arrêter. Il y avait Coumba Dièye, et une autre, Garmi Fall, qui est juste en vacances et qui doit rentrer en France le 28 août. Vraiment, on a rien compris », a-t-elle ajouté.

