Arrêtés avec de la drogue: L'étudiant et ses acolytes tentent de se disculper Amadou Dème, Amadou Diouf et Salifou Khar Ndiaye ont comparu hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs et offre ou cession de drogue de protoxyde d’azote. Le premier cité pourrait bénéficier de la relaxe, mais ses acolytes risquent deux ans de prison ferme, rapporte L'As.



Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Septembre 2022 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

En ce mois de septembre, vers 4 heures du matin, les éléments du commissariat de police de Grand Dakar qui effectuaient une patrouille de routine ont arrêté un taxi avant de procéder à la vérification des pièces afférentes à la circulation légale du véhicule. Le client qui était à bord est descendu subitement du taxi en adoptant un comportement douteux. C’est ainsi que les flics ont procédé à une fouille qui leur a permis de découvrir une boîte de couleur rouge. Ouvrant la boîte, ils y ont découvert une trentaine de capsules de couleur blanche. Il n’en fallait pas plus pour qu’ils arrêtent le client du taxi, Amadou Diouf, pour le conduire dans leurs locaux. Interrogé, ce dernier a reconnu être le propriétaire de ce produit.



Interpellé sur la provenance de ce médicament, il a indiqué qu'il s'approvisionne souvent auprès d’un certain Saliou Khar Ndiaye domicilié à l’Unité 9 des Parcelles Assainies. Arrêté à son tour, celui-ci a confirmé ses dires. Par contre, son ami Mohamed Dème avec qui il était au moment de son arrestation a tenté de se disculper. Mais il n’a pas convaincu les enquêteurs. Par conséquent, tous les trois ont été placés sous mandat de dépôt le 12 septembre dernier. Attraits hier devant la barre des flagrants délits de Dakar pour association de malfaiteurs, offre ou cession de drogue de protoxyde d’azote, les prévenus ont nié les faits.



Selon Amadou Diouf, le produit incriminé est destiné à faire du gâteau. «J'ignorais que c’était de la drogue», a-t-il argué. Seulement, le juge lui a fait savoir que lorsque les policiers ont arrêté le taxi pour contrôle, il avait jeté les capsules entre ses pieds, avant de descendre du véhicule. «Vous avez eu un comportement suspect, raison pour laquelle les enquêteurs ont fouillé le taxi. A la police, vous avez avoué que c’était pour votre consommation personnelle. Le produit est accompagné de ballons servant à son usage. C’est Saliou qui vous l'a vendu à 25 000 Fcfa», a rappelé le magistrat. Dos au mur, le prévenu a soutenu qu’il utilise aussi d'autres variétés de drogue. «En tant que footballeur, je prends des médicaments pour dormir», a-t-il répondu. Pour sa part, Mohamed Dème a déclaré : «Je ne fume même pas de cigarette. Je connais Saliou Khar, mais je ne savais pas qu’il détenait ce produit.



Interpellé avec 11 boîtes de 50 capsules de protoxyde d’azote, l’étudiant Salifou Khar Ndiaye reconnaît avoir remis la drogue à Amadou Diouf. «Il m’a dit qu’une pâtissière a commandé le produit pour les besoins du Magal. Elle l’utilise pour faire de la mousse de gâteau», s’est-il disculpé.



Selon le représentant du parquet, le produit médical sert à la médecine. Il est utilisé en chirurgie. «Comment ce produit peut-il être destiné à l’usage alimentaire. C’est la nouvelle forme de drogue dont se servent les jeunes. Ils sont non seulement des usagers, mais aussi des vendeurs. Je sollicite la peine de deux ans de prison ferme contre Amadou Dème et Saliou Khar Ndiaye et la relaxe en faveur de Mohamed Dème», a indiqué le parquetier. Délibéré le 26 septembre prochain.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook