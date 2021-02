Arrêtés pour divers motifs: Birame Soulèye Diop et Cie bénéficient d'un retour de parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de "Libération online", Birame Soulèye Diop, son épouse Patricia Mariame Ngandoul, Abass Fall, Fatima M’bengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils seront finalement édifiés sur leur sort mardi.



Ils sont poursuivis " pour atteinte à la sûreté de l'Etat, menaces de mort et diffusion de fausses nouvelles ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos