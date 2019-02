Arrêtés vendredi: Le bras droit de Karim Wade et sa femme libérés

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Février 2019 à 08:29 | | 0 commentaire(s)|

"Plus de peur que de mal. À moins que ce ne soit reculer pour mieux sauter. Le calme avant la tempête ? En tout cas, les choses ne s'annoncent pas bien pour "celui qui crée tous les problèmes au Pds".



C'est en ces termes que le quotidien Les Échos annonce la libération, hier dimanche, de Saliou Dieng et de son épouse arrêtés vendredi par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane.











Seneweb.com

