Arriérés de salaires épongés : Le groupe Excaf sort enfin du tunnel

L’ensemble des dettes dues au personnel de Excaf, a été épongé jusqu’au 31 Mai 2023. Certains sont même en train même de négocier avec l’entreprise, un départ volontaire pour atténuer les charges de la boîte.



Comme le voulait et le faisait son créateur Ben Bass Diagne, l’entreprise intervenait dans le social par des recrutements. Ce personnel était devenu pléthorique et il fallait songer au désengorgement, pour permettre à l’entreprise de respirer, d’avoir aujourd’hui un nouveau souffle.



Cette situation intervient a la suite des négociations entamées entre l’Etat du Sénégal et la Direction de Excaf Télécoms, dans le projet du TNT. Le problème a été évoqué tout dernièrement, lors de la remises des cahiers de doléances au chef de l’Etat Macky Sall, qui avait donné des instructions fermes pour résoudre le dossier Excaf et lui permettre d’assurer sa pérennité.