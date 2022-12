Arrivée des Lions / Me Augustin Senghor: "Renforcer l'équipe et intégrer le top 8 ou 4 mondial..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 04:37

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, estime que même si la volonté de toute l’équipe était de rester le plus longtemps possible à cette compétition qui a vu l'équipe nationale du Sénégal être éliminée en huitièmes par l’Angleterre.



« La marche anglaise était très haute. Nous avons voulu offrir en 2022 d’autres moments de joie, malheureusement cela ne s’est pas fait, mais c’est partie remise » confie Me Augustin Senghor juste à l’heure d'arrivée à Dakar.



Il précise aussi que ce parcours des Lions de la Téranga est un bon ratio au regard de la précédente coupe du monde. Néanmoins, Me Augustin Senghor pense qu’ils auraient pu faire plus et dans cette perspective, il considère que le travail doit être corsé si l'équipe veut se mettre au niveau des grandes équipes mondiales.



« Il s’agit maintenant de conserver notre trophée continental, mais aussi, de travailler à renforcer cette équipe pour qu’elle retourne à la prochaine coupe du monde où elle sera à son summum, titiller les meilleures et aller dans le top 8 ou top 4 du niveau mondial », ajoute le président de la fédération.

