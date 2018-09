Arrivée des "Lions du Football " en regroupement pour le match Madagascar VS Sénégal Arrivée des "Lions du Sénégal" en regroupement à l’hôtel Millénium en perspective du match Madagascar vs Sénégal du 09 septembre 2018 à Antananarivo (Madagascar). Cette rencontre rentre dans le cadre de la 2ème journée du Groupe A des préliminaires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) "Cameroun 2019".



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Septembre 2018 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook