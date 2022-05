Arrondissement de Cas-Cas : Les eaux de pluie déciment plus de 400 têtes de bétail, selon le sous-préfet Deux pluies tombées sur le département de Podor (nord) ont occasionné la mort de plus de 400 ruminants, des moutons et des chèvres pour la plupart, nous a appris l’APS ce lundi, citant le sous-préfet de Cas-Cas, Oumar Sy.

Lundi 30 Mai 2022

Les animaux sont morts par noyade à cause des fortes pluies, les deux premières de l’hivernage de cette année dans cette partie du pays, a expliqué M. Sy, lors d’une tournée effectuée dans les villages affectés par ces intempéries, en compagnie d’un agent vétérinaire et d’un adjoint du maire de Médina Ndiatbé.



Les villages de Parangol et de Nanaye Peulh, situés dans cette commune, ont été victimes de la perte d’une partie de leur bétail.



" Nous avons recensé la perte de 238 ovins (moutons), de 234 caprins (chèvres) et de trois bovins (vaches), lors de notre première visite ", a précisé M. Sy.



Selon lui, la pluie a endommagé aussi des routes dans la zone.



" La forte pluie survenue vendredi en fin d’après-midi, avec 40 millimètres, a surpris le cheptel dans les pâturages ", a dit Alassane Sewndou Bâ, un éleveur du village d’Aéré Waandé, un hameau du village de Bano.



" J’ai perdu 56 chèvres, 39 moutons et une vache, qui sont tous noyés dans les mares occasionnées par la pluie ", a déclaré M. Bâ.



