Arrondissement de Coki: La gendarmerie a arrêté le plus grand voleur de bétail

Lundi 2 Décembre 2019

C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations de l'arrondissement de Coki (département de Louga). En effet, le plus redoutable voleur de bétail de la localité, Samba Dégué Sow vient d'être arrêté par la gendarmerie. Dans la journée du 20 novembre, la gendarmerie a été alertée par Mor Seck, un habitant de Thiaméne qui déclare avoir retrouvé deux de ses moutons volés depuis le 11 avril 2019, dans le troupeau conduit par le fils du présumé voleur.



Sans perdre de temps, le commandant de la brigade de Coki et quelques-uns de ses éléments se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, le berger Amadou Sow, pris de panique, a reconnu que les moutons appartenant à Mor Seck ne font pas partie du troupeau de son père Samba Dégué Sow, parti en voyage.



Le berger a soutenu que ces bêtes avaient intégré le troupeau de son père mais ne connaissant pas leur propriétaire, il dit qu'il ne voulait pas les chasser. Une perquisition dans l'enclos de Samba Dégué Sow a permis aux limiers de retrouver 14 moutons volés et 05 bœufs qui seront été restitués à leur propriétaire. De son retour de son voyage, le présumé voleur a été arrêté.



Interrogé sur la provenance de son troupeau, Samba Dégué Sow soutient que les animaux proviennent de l'héritage qui lui a été légué par son père. Le reste du bétail a été confisqué et confié au chef de village, en attendant de retrouver ses propriétaires.



Samba Dégué Sow a été déferré lundi pour vol de bétail.

