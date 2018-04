Arsenal: Arsène Wenger annonce son départ, un ancien footballeur français pourrait le remplacer

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|





« Après mûre réflexion et suite à des discussions avec le club, j’ai estimé que c’était le bon moment pour moi de quitter mes fonctions en fin de saison. Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de servir le club pendant de si longues et mémorables années. J’ai managé le club avec intégrité et un engagement total. Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les supporters qui rendent le club si spécial », a déclaré Wenger.



Arsène Wenger a dirigé le club depuis 1996 et a remporté trois titres de champion d’Angleterre (1998, 2002, 2004), ainsi que sept FA Cup.



Qui sera le remplaçant de Wenger ?



Selon Daily Mail, l’ancien capitaine d’Arsenal, Patrick Vieira, serait dans la short-list des potentiels remplaçants d’Arsene Wenger.



Les Gunners, qui chercheraient déjà un remplaçant à leur manager de 68 ans, auraient porté leur choix sur l’actuel coach du New York City FC.



Patrick Vieira a été la toute première recrue de Wenger en 1996. Il a remporté trois titres de Premier League et trois FA Cup durant son séjour dans le nord de Londres.

AUTEUR: Gaelle Kamdem Après 22 ans passés à la tête d’Arsenal, Arsène Wenger a annoncé qu’il quittera le club à la fin de cette saison. L’information publiée sur le site officiel du club, est tombée ce vendredi matin.« Après mûre réflexion et suite à des discussions avec le club, j’ai estimé que c’était le bon moment pour moi de quitter mes fonctions en fin de saison. Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de servir le club pendant de si longues et mémorables années. J’ai managé le club avec intégrité et un engagement total. Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les supporters qui rendent le club si spécial », a déclaré Wenger.Arsène Wenger a dirigé le club depuis 1996 et a remporté trois titres de champion d’Angleterre (1998, 2002, 2004), ainsi que sept FA Cup.Selon Daily Mail, l’ancien capitaine d’Arsenal, Patrick Vieira, serait dans la short-list des potentiels remplaçants d’Arsene Wenger.Les Gunners, qui chercheraient déjà un remplaçant à leur manager de 68 ans, auraient porté leur choix sur l’actuel coach du New York City FC.Patrick Vieira a été la toute première recrue de Wenger en 1996. Il a remporté trois titres de Premier League et trois FA Cup durant son séjour dans le nord de Londres.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook