Arsenal: c'est officiel, Unai Emery succède à Arsène Wenger

Unai Emery est officiellement le nouvel entraîneur d'Arsenal, où il succède à Arsène Wenger. Après deux saisons au PSG, l'Espagnol se lance un nouveau défi: redonner du lustre aux Gunners.



Joli rebond pour Unai Emery. Après deux saisons au PSG, qui ne l'a pas conservé, l'Espagnol (46 ans) est officiellement le nouvel entraîneur de l'un des plus grands clubs anglais : Arsenal. Il prend donc la succession d'Arsène Wenger, à la tête des Gunners de 1996 à 2018.



Une grande responsabilité pour l'ex-coach parisien, qui va retrouver une compétition qu'il connaît bien pour l'avoir remportée trois fois avec le FC Séville, la Ligue Europa. Il va surtout devoir redonner de l'élan et de la compétitivité au club londonien, qui a manqué la qualification pour la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.



Un mercato à réussir, avant la reprise le 11 août



Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mesut Özil ou encore Henrik Mkhitaryan, Unai Emery va avoir du talent dans le secteur offensif. La défense et le milieu, en revanche, ne semblent pas au niveau des plus grands rivaux en Premier League.

La réussite de l'entraîneur espagnol sur le banc des Gunners, risque donc d'être conditionnée par celle, déjà, du mercato estival, qui fermera ses portes dès le 9 août. Il aura sans doute son mot à dire. Ensuite, pour la reprise de la Premier League le 11 août, Arsenal et Unai Emery ouvriront une nouvelle page de leur histoire.













Rmc