Arsenal veut Ismaïla Sarr

Jeudi 13 Décembre 2018

Recruté pour 17 millions d'euros en provenance du FC Metz en 2017, l'ailier Ismaïla Sarr (20 ans, 17 matchs et 5 buts en L1 cette saison) réalise de belles performances avec Rennes. Au point de susciter les intérêts de plusieurs formations anglaises, dont Arsenal qui surveille avec attention son évolution d'après les informations de France Football, ce mardi.



Pour autant, les Gunners n'ont pas encore prévu de passer à l'offensive sur ce dossier. A l'inverse, Crystal Palace serait d'ores et déjà prêt à formuler une offre dès le mercato d'hiver pour le jeune talent du club breton. Même si un départ en cours de saison semble peu probable, Rennes a déjà fixé le prix de Sarr lors d'une future vente : au moins 30 millions d'euros.

