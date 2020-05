Artemesia : Le Ministère de la Santé va recevoir le protocole de recherche

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal se penche sur le Covid-Organics malgache en allant vers un essai clinique de ce médicament à base de l'Artemisia.



Mieux, informe L'Observateur, le protocole de recherche, qui a été amendé par une quinzaine d'experts et spécialistes, sera remis, aujourd'hui, au ministère de la Santé Santé, plus précisément au Comité national de gestion des épidémies, pour validation, informe le Pr Daouda Ndiaye.



Libération rapporte, pour sa part, que les doses, réceptionnées lundi dernier, ont été transmises à la Direction de la pharmacie et du médicament pour des études. En attendant, l'État a discrètement recensé tout le stock d'Artemesia disponible sur le sol sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos