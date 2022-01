CAN 2021 Cameroun: Sadio Mané est sorti de l'hôpital et a rejoint ses partenaires Bonne nouvelle ! Ayant passé des examens suite à son choc à la tête face au Cap-Vert, Sadio Mané a quitté l’hôpital.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 05:16 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais peuvent être rassurés. Après des examens supplémentaires, l’attaquant Sadio Mané a pu quitter l’hôpital, quelques heures après son choc violent avec le gardien du Cap-Vert lors de la qualification en quarts de finale de la CAN 2021 (2-0).



Sadio Mané, auteur du premier but du Sénégal contre les Requins Bleus, a par ailleurs rejoint ses coéquipiers dans leur hôtel à Bafoussam. Les Lions devraient rallier dans les prochaines heures la ville de Douala pour les quarts de finale de cette CAN.



L’équipe d’Aliou Cissé connaîtra son adversaire mercredi à l’issue de la rencontre entre le Mali et la Guinée Equatoriale.

