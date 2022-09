Hydraulique: Le Collectif des travailleurs invite Serigne Mbaye Thiam à "apporter des solutions à leurs revendications" Suite à la reconduction du Ministre Serigne Mbaye Thiam à la tête du Département Ministériel de l'Eau et de l'Assainissement, le Collectif des travailleurs prestataires de l’Hydraulique du Sénégal, après avoir félicité ce dernier, l'a invité à « apporter des solutions à nos revendications » et « arrêter son bras de fer avec ces braves soldats de l'eau » en vue d’installer « la paix dans le secteur si important de l'Eau et de l'Assainissement ».

Boubacar Ly, Secrétaire général du Collectif des travailleurs prestataires de l’Hydraulique du Sénégal, et ses camarades, pensent que « le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et le Premier ministre, Monsieur Amadou Ba, doivent donner des instructions fermes au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement pour solutionner définitivement ce problème qui a tout l'air d'un manque de considération ».



Aussi de s'offusquer du fait que « dans notre secteur c’est la préférence familiale qui passe avant le mérite, ce d'autant que nous sommes là depuis plus de 10 années et réclamons, encore une fois, le recrutement des travailleurs prestataires de l'Hydraulique ». Malgré leur tolérance, le Ministre Serigne Mbaye Thiam semble poursuivre son bras de fer. Et sur ce, le collectif promet de déclencher son 4ème plan d'action.



Il compte déposer un nouveau préavis de grève de 72 heures dans les prochains jours. Un mouvement d'humeur qui risque d'être une catastrophe dans le monde rural en général et la ville sainte de Touba en particulier.



Mounirou MBENGUE

