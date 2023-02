Artp: Réaction d’Abdoul Ly, remplacé par Abdou Karim Sall

In extenso, l’intégralité de son post !



« Ma mission, à la tête de l’ARTP, s’achève comme toutes celles à dimension humaine.



Pour rappel, C’est avec honneur, fierté et enthousiasme que j’avais accueilli ma nomination à la tête de l’ARTP, symbole de la confiance du Président Macky Sall.



C’est le moment de le remercier pour cet immense honneur pour ma modeste personne au tri sur tant de millions de sénégalais.



C’est l’occasion pour moi de remercier les agents de l’ARTP qui m’ont accompagné sur cette mission.

C’est également l’occasion de remercier ma famille qui s’est tenue à mes côtés durant cette noble et exaltante mission.



Enfin, à mes militants, où qu’ils se trouvent, je les appelle à la mobilisation encore plus soutenue pour continuer à accompagner le Président de le République pour la suite de la concrétisation de sa vision de développement pour notre cher pays.



Vision si claire, si noble et dont les résultats sont si concrets et si bénéfiques à toutes les couches de la population.



Je félicite et souhaite beaucoup de succès au nouveau Dg de l’ARTP pour que vive le Sénégal.



Alhamdoulilahi

Abdoul LY »