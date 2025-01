Asc Jaraaf en deuil : Décès de Abdou Paye, ancien Président de la section de Basketball C’est une triste nouvelle que partagent les membres des plateformes Club Des Experts Sportifs, Globe Sports et Revue De Presse exprimant avec regret la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de M Abdou Paye. Ce grand sportif est l’ancien Président de la section de Basketball de l’Asc les Jaraaf, membre du Comité Directeur et du Directoire Professionnel de l’Asc les Jaraaf de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2025 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Son décès est survenu ce mercredi 29 janvier 2025. La levée du corps a eu lieu le même jour à la Mosquée EL Mansour de Grand-Dakar, suivie de son enterrement au cimetière musulman Bakhiya de Yoff.



En cette douloureuse circonstance, le Groupe Leral se joint aux plateformes pour présenter ses sincères condoléances les plus attristées à la famille éplorée, au Président de l’Asc les Jaraaf de Dakar, Cheikh Seck, au Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou,



Mais aussi aux présidents des fédérations sénégalaises de Basketball et de Football, Mes Babacar Ndiaye et Me Augustin Senghor à toute la communauté Lébou et aux supporters et sympathisants de l’Asc les Jaraaf de Dakar, à l'ensemble du mouvement associatif et sportif.



Selon la note d’info reçue, les condoléances seront reçues à la maison familiale à la Zone A. Paix à son âme,par la Grâce de DIEU que le paradis soit sa nouvelle demeure !



