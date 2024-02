Assainissement : 200 bacs à ordures aux commerçants du marché de Kaolack L'opérateur économique, l'initiateur des 72 heures du Sine Saloum, par ailleurs président de l'Asc Saloum, a offert ce week-end des bacs à ordures aux commerçants du marché central de Kaolack. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée au grand bonheur des commerçants et travailleurs du marché central de Kaolack, nous informe « L’As »



Au total, 200 bacs à ordures ont été mis à la disposition des commerçants pour rendre plus attrayante l'image de l'un des plus grands marchés de la sous-région. Selon Fallou Kébé, ce don entre dans le cadre de l'amélioration de l'hygiène publique et du cadre de vie à Kaolack.



Pour M. Kébé un marché ne doit pas être un dépotoir d’ordures et les usagers du marché ont droit à un meilleur cadre de vie pour pouvoir préserver, au mieux, leur santé. Il annonce le curage des canaux au sein du marché de Kaolack.



Selon toujours le journal, les commerçants ont remercié leur donateur qui vient de soulager un problème crucial dans le marché central. Selon le délégué du marché, Lamine Ndao, les principaux problèmes du marché sont la question de l'hygiène, de l'éclairage et de la sécurité.



À l’en croire, avant l’arrivée de ces deux-cents bacs à ordures, le marché central ne disposait que d’une seule poubelle installée par la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Il espère que la municipalité va envoyer des équipes pour débarrasser les ordures.



