Assainissement : Abdou Karim Fofana confirme la fermeture prochaine de la décharge de Mbeubeuss Le ministre du Logement et de l’Hygiène publique a confirmé la fermeture prochaine de la décharge de Mbeubeuss.

« Il y a un programme de modernisation de la gestion des déchets qui intègre la résorption de la décharge de Mbeubeuss, c’est-à-dire, sa restructuration. L’Etat du Sénégal a pris une option sérieuse en la matière. Un dossier de financement sera présenté à la Banque mondiale en 2020. Donc, on ne peut parler de zéro déchet, alors qu’on a encore des dépôts sauvages », a-t-il indiqué sur la RFM, annonçant que l’Etat va aménager des décharges départementales qui vont respecter les normes.



Samedi dernier, des populations de Malika, Yeumbeul, Tivaouane Peulh et des quartiers environnants avaient organisé une marche pour exiger la fermeture de cette décharge. Une bombe écologique source de maladies, de problèmes environnementaux, mais également d’insécurité, avaient-ils dit.



