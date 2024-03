Assainissement : Aliou Mamadou Dia dévoile un plan quinquennal pour « PURifier » Kaolack et ravive des souvenirs Le candidat du PUR et de la coalition AMD 2024, Aliou Mamadou Dia, s’engage à mettre sur la table, une enveloppe de 100 milliards FCfa, pour régler définitivement, dans les cinq ans, les problèmes récurrents d’assainissement de la commune de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Selon emedia.sn d’où nous tenons l’information, il a fait cette déclaration, hier mercredi 20 mars, à la suite d’une caravane dans les artères de la ville. C’est au Marché central, point de chute de la caravane, qu’AMD a fait sa déclaration.



Revisitant le passé, il révèle que « c’est dans ce marché de Kaolack, une matinée d’octobre 1979, que ma maman m’a tenu par la main pour m’ acheter des fournitures. Je devais démarrer les cours en classe de CI ».



Mais selon lui, quarante cinq ans après, rien n’a changé dans ce haut lieu du commerce. C’est pourquoi, Aliou Mamadou Dia a promis alors de dérouler son programme de modernisation des marchés, en concertation avec les acteurs, déplorant au passage les incendies fréquents dans l’un des plus grands marchés d’Afrique de l’ouest.



Il a aussi rendu hommage aux dignes fils de Kaolack, à l’image de Baye Niasse, de Serigne Mboup, de Mohamed Ndao Tyson, etc.



Sur un autre plan, toujours selon nos confrères, Aliou Mamadou Dia a exposé son programme de mécanisation de l’agriculture. Il veut redonner au bassin arachidier, sa vocation de grenier du Sénégal et cela passera par la modernisation de la filière arachidière et de l’agriculture, de manière générale.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook