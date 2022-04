Assainissement-Environnement : L’opération de désamorçage de la "bombe", lancée

« Il n’est plus à démontrer que cet ouvrage vieux de plus de 70 ans, et dont l’entretien est devenu coûteux, constitue un véritable risque pour les populations. Ce qui pourrait conduire à des catastrophes susceptibles de provoquer des pertes en vies humaines, si rien n’était fait : effondrements d’édifices, dont certains reçoivent quotidiennement du public », a dit la tutelle.



A cela s’ajoutent les risques de reflux qui peuvent survenir en cas de dysfonctionnements, a alerté le Directeur du projet de renouvellement du collecteur, Kader Konaté, insistant sur le danger que constitue l’hydrogène sulfuré. Incolore, l’hydrogène sulfuré (H2S) est un gaz qui se caractérise par son odeur d’œuf pourri. C’est un gaz hautement toxique par inhalation (R26) et responsable d’hypoxie cellulaire ou insuffisance d’oxygène dans les tissus pour assurer les fonctions corporelles.



« De type amiante-ciment, l’état actuel du collecteur expose à des catastrophes aux conséquences désastreuses », a-t-il appuyé.



Le projet d’un montant de 82 milliards FCfa comporte le renouvellement intégral du collecteur sur un linéaire de huit km en Polyester renforcé de verre (PRV), la construction de 100 km de réseaux secondaires, la mise à niveau de sept mille branchements domiciliaires, la réhabilitation de cinq stations de pompage, la démolition et la réfection de 220 mille m2 de chaussée.



Autrement dit, a informé le ministre de tutelle : « plus de 500 mille personnes seront impactées à Dakar. Les travaux que nous lançons, permettront d’améliorer conséquemment le cadre de vie et la mobilité urbaine, mais surtout, tout le fonctionnement des ouvrages collectifs d’assainissement, avec un effet d’élimination des stagnations d’eaux et des rejets d’eaux usées ménagères ».



Dans le cadre des travaux, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) va acquérir des équipements de dernière génération, dont 26 camions hydrocureurs, deux semi-remorques de pompage, trois robots broyeurs et excavateurs, douze véhicules d’intervention et de dépannage, trois engins extracteurs et aspirateurs.













