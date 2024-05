Assainissement-Sénégal : Ce qu’il faut retenir de la visite de prise de contact de son nouveau DG Cheikh Dieng Le nouveau Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS ), Dr Cheikh Dieng a entamé sa visite de prise de contact avec les agents de l’ONAS. Au premier jour de sa visite, il a été reçu par la Secrétaire Générale, Madame Faye. Cette dernière lui a présenté ses missions et la cellule des affaires juridiques rattachée au Secrétariat Général. « En plus de la synthèse des rapports des différentes directions, nous faisons de la revue de la mise en œuvre des projets, le suivi des Opérations Pré-hivernage, la coordination des activités administratives entre autres », a résumé la Secrétaire Générale, Madame Faye.

La chargée des Affaires juridiques, a fait part de leur implication dans l’élaboration des contrats, la formulation des recommandations en cas de besoin, la prévention et la gestion des contentieux.



Bien avant le Secrétariat Général, le nouveau Directeur Général a été reçu par les conseillers techniques, Messieurs Pape Malick Mbaye, Mouhamadou Gaye, Bassirou Sow et Alioune Diop. Le Conseiller technique, Pape Malick Mbaye a mis l’accent dans son intervention sur le Projet de drainage des eaux pluviales de Touba avec les perspectives de construction de bassin de soutien à celui de Keur Niang, du bassin d’écrêtage de Nguélémou…



« Nous avons un bon taux de construction des canalisations. Le problème que nous avions à Touba, ce sont les déversoirs. L’année dernière, nous avons aménagé un bassin à Keur Kabb qui a permis de recueillir une bonne partie des eaux pluviales », a expliqué Monsieur Pape Malick Mbaye.



Le Conseiller technique, Mouhamadou Guèye a fait l’économie du travail réalisé en matière de promotion de l’assainissement autonome avec le concours des bailleurs. Alors que le Conseiller technique Bassirou Sow a décliné la place qu’occupe l’ONAS dans l’Association Africaine de l’Eau (AAE).



« L’ONAS assure la vice-présidence de l’Association Africaine de l’Eau (AAE). Donc, c’est vous qui êtes le vice-président », a informé Mr Sow qui a également présenté le Projet d’un institut de formation en assainissement pour renforcer la capacité des agents de ONAS et d’autres personnes. « Au Sénégal, nous n’avons pas une structure dédiée à la formation sur les questions d’assainissement. C’est le cas aussi dans la sous-région. Donc, il est prévu une formation continue et une formation capacitante », a précisé Mr Sow.



Pour sa part sa part, la Conseillère technique Madame Dicko Diallo a fait le résumé de ses tâches, à savoir l’assistance de la Secrétaire Générale dans le suivi des projets, l’évaluation des contrats et le traitement d’autres dossiers que la Direction Générale lui sont imputés.



Au niveau de la Direction des Ressources Humaines (DRH), le Directeur Général, Dr Cheikh Dieng a posé de questions sur le fonctionnement de différents services ainsi que la prise en charge médicale des agents. En réponse à ses interrogations, le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Bamba Fall a parlé de la prise en charge au niveau deux infirmeries et l’intervention du médecin.



D’ailleurs, il a informé le Directeur Général que l’ONAS est sur le point de recruter un médecin permanent pour se conformer aux textes qui exigent que toute entreprise de plus de 300 personnes doit avoir un médecin d’entreprise.



« En plus des consultations, ce médecin sera dans la prévention. En plus, nous travaillons pour migrer de l’IMP vers l’Assurance Maladie Complémentaire », a ajouté le Directeur des Ressources Humaines, Bamba Fall.



A la Direction Administrative et Financière, le Daf, Bamba Fall a mis l’accent sur les innovations introduites dont la finalité, c’est d’améliorer l’efficacité. Il s’agit du département des financements extérieurs, le Département administratif et de la planification. Il a affirmé que la DAF et l’Agence Comptable Particulière organisent régulièrement des réunions qui permettent de surmonter des contraintes. « L’ACP ne s’intéresse pas à certaines tensions. Il faut lui expliquer pour qu’il comprenne la criticité de certaines dépenses. La DAF et l’ACP ont de bons rapports », a précisé le DAF.



Dans l’après-midi du mardi, cette visite s’est poursuivie à la Division chargée de la gestion du parc automobile, au service en charge du Projet de structuration du Marché des Boues de Vidange ( PSMBV) et au département informatique. Ici, le chef de département informatique a parlé du travail de cartographie du patrimoine enterré en cours tandis que la cheffe de service Système d’Information Géographique ( Sig), Mame Diarra Diop a remis sur la table l’urgence de l’actualisation de la base de données alors Birame Dièye a fait cas des contraintes de l’installation du système de géolocalisation des véhicules du patrimoine de l’ONAS et des concessionnaires.



Messieurs Babacar Sow et Amadou Lamine Diène ont partagé les tâches spécifiques et ont invité à l’utilisation de certaines applications. A l’IMP, le Directeur Général a eu droit à une présentation sur les dispositions visant à faciliter la prise en charge médicale des agents et l’obtention des médicaments.



