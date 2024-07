Assainissement de Rufisque: Le Député-Maire Dr Oumar Cissé lance un palm de plus de 3 milliards de Frs

Rufisque s’est dotée à partir de ce jeudi 18 juillet d’un Plan d’assainissement liquide municipal (PALM) d’un montant de 3 milliards 300 millions de frs. Le PALM, initié et conçu par l’équipe municipale de Rufisque, sera lancé par le député maire Dr Oumar Cissé, renseigne LeTémoin.



Il est articulé autour de 3 composantes notamment des aménagements et infrastructures communautaires de collecte et d’évacuation des eaux usées, des aménagements et infrastructures secondaires et tertiaires de drainage d’eaux pluviales et une composante 3 articulée sur le plaidoyer, la communication et formation.



Rufisque à la démographie galopante (plus de 500.000 habitants) et à l’urbanisation composée de quartiers irréguliers anciens et nouveaux ne peut plus faire face aux problématiques des eaux usées et pluviales. Les infrastructures existantes d’assainissement sont nettement insuffisantes, les inondations récurrentes, les canaux à ciel ouvert constamment envahis par le sable, les herbes et les déchets solides servent de zones de rejet aux réseaux d’égout communautaires.



Le PALM a fait l’objet d’une présentation officielle par le député-maire, un ingénieur polytechnicien, le 29 juin dernier pour une appropriation du conseil municipal, des populations, de la tutelle étatique et des partenaires de la mairie.

