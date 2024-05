Assainissement de Touba : Les travaux bloqués pour une dette de 7 milliards, des risques d’inondation plus graves en vue Tribune-À Touba où les inondations font chaque année des dégâts, une dette de 7 milliards plombe les travaux des entreprises qui sont contraintes à l’arrêt, faute d’avoir été payées par l’État. Des risques d’inondation plus graves s’annoncent…

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2024 à 11:09

La ville de Touba est régulièrement confrontée à des problèmes d’inondations. Alors qu’il ne pleut pratiquement que trois mois, parfois même moins, cette ville à l’instar de beaucoup d’autres localités du pays, patauge à chaque hivernage dans les eaux.



Hivernage après hivernage, saison après saison, la question de la gestion des inondations refait surface dans la ville sainte et semble résister à toutes solutions pérennes



De passage dans la cité religieuse, Mamour Diallo, le directeur de l’Onas qui a été limogé assurait que les inondations seront bientôt un mauvais souvenir dans celle ville.



À quelques 3 mois du début de la saison des pluies, le constat est que les travaux d’assainissement qui doivent contribuer à résoudre les problèmes d’inondation à Touba sont à l’arrêt. La cause, une dette de 7 milliards due aux entreprises. Pourtant le ministre des finances sortant s’est toujours plu à décrire une situation reluisante des finances publique



Ce ministre révélait que la Loi de finances au titre de la gestion 2024 fixe le budget à 7003 milliards. Mais ce budget n’est pas même exécuté à moitié que l’on réclame une dette de 7 milliards à l’État... D’un peu plus de 5000 milliards en 2023, le budget est passe à plus de 7000 milliards en 2024 selon l’ancien ministre Moustapha Ba, ne contredit pas des experts de la finance.



