Assainissement-gestion des ordures : La mairie de Saint-Louis et Sonaged se donnent la main

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Pour «Ndar setwecc», le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, n’entend pas lésiner sur les moyens. A cet effet, l’institution qu’il dirige a signé une convention de partenariat avec la Société nationale de Gestion intégrée des Déchets (Sonaged) pilotée par Mass Thiam. Pour ce dernier, cette convention permettra une gestion « beaucoup plus vertueuse des déchets », dans le périmètre communal de l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française.



Pour la gestion du nettoiement au niveau de la commune de Saint-Louis, la Sonaged va déployer les gros moyens, en vertu du partenariat qui lie les deux entités. « Cette convention va permettre d'intégrer dans le parc de l'Ucg, une quarantaine d'engins à vocation technique et donnera l'opportunité à la Sonaged d'améliorer tout ce qui est en train de se faire à Saint-Louis. »



Au-delà de tout cela, indique "L'As", cet important partenariat va donner également l'opportunité à la Sonaged de « se projeter vers le développement industriel des déchets, la création d'emplois à travers «Xëyu Ndaw Ñi» sans oublier d'autres projets qui seront profitables à la commune », a rassuré M. Thiam. Mieux, il a annoncé la création d'une école de formation aux métiers de la propreté. « C’est dans le but d'accompagner les jeunes qui peuvent prétendre à des promotions internes », a-t-il souligné, rappelant que quatre-vingt-dix-neuf (99) parmi ceux qui étaient dans le métier du balayage, « ont été promus en position de superviseur ». Ce qui s’est répercuté sur leurs salaires mensuels.



Poursuivant, Mass Thiam indique qu’il est prévu de se projeter vers le tri et l'industrialisation des déchets, notamment le plastique, pour ensuite fabriquer avec, des tables-blancs, des bacs à ordures et d'autres matériels profitables aux populations du Sénégal. Les propos de Mass Thiam ont été magnifiés par le maire de Saint-Louis, pour qui ce partenariat va permettre de rendre beaucoup plus performante la gestion des ordures dans la ville tricentenaire, dans le cadre de son programme «Ndar setwecc». Selon lui, cette initiative est « devenue une réalité grâce à une importante logistique déployée par la commune, qui a permis à l Ucg et à la Sonaged d'atteindre ces résultats ».



A l'en croire, à travers ce partenariat, des standards plus élevés sont visés. « C’est pourquoi, j’ai pris l'engagement de mettre à la disposition de la Sonaged, toute la logistique de la commune et de gérer ensemble toutes les dimensions pour arriver à des résultats au vu et au su de tout le monde. Ceci, pour une bonne amélioration du cadre de vie des populations », a soutenu le maire, qui promet que tout sera mis en œuvre, pour que cet accompagnement demandé par la Sonaged puisse se réaliser dans les plus brefs délais, au bénéfice des populations.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook