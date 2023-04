Assainissement : le DG de l'ONAS satisfait des opérations précoces de curage des canaux de drainage des eaux

‘’Nous sommes confiants. Il est vrai que nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas d'inondations, mais avec les efforts que nous avons consentis, en termes de précocité de l’anticipation dans le pré-curage des canaux, nous pensons pouvoir arriver à des résultats satisfaisants, en tout cas à réduire les effets des inondations dans la banlieue’’, a-t-il déclaré.



Le directeur général de l’ONAS s’exprimait en marge de l’ouverture d’une session de renforcement de capacités des acteurs des médias et divers autres acteurs sur le traitement de l’information sur l’assainissement.



La rencontre qui se tient ce mardi dans la salle de conférence de l’Arène nationale à Pikine est organisée par le Cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’hygiène, l’eau et l’Assainissement (CRAJHEA) et son partenaire International Budget Partnership (IBP).



Près de 60 participants prennent part à cet atelier ouvert par le préfet du département de Pikine Mamadou Moustapha Ndiaye.



Le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal a récemment lancé des travaux de curage des canaux dans la région de Dakar, confrontée ces dernières années à des inondations.



A propos de cette formation, M. Diallo a déclaré que ‘’l’ONAS a besoin de travailler avec tous les acteurs notamment avec la presse pour amener les populations à faire un bon usage des ouvrages’’.



Il a rappelé que les médias ont un rôle clé à jouer dans la sensibilisation de masse pour la préservation des ouvrages d’assainissement et pour le changement de comportements.

‘’Je peux vous rassurer que ce partenariat gagnant-gagnant va se consolider. Par ailleurs, nous restons ouverts à la collaboration avec tous les acteurs du sous-secteur de l’assainissement’’, a dit le directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal.



APS