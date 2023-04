Assane Diouf arrêté ! Khalifa Sall décèle « la psychose d’un régime finissant »

L’arrestation récente de Assane Diouf révèle la psychose d’un régime finissant qui, désormais, s’arroge le droit d’emprisonner un citoyen pour des faits non avérés.



J’apporte tout mon soutien à Assane Diouf, persécuté et injustement maintenu en détention.



J’exige de l’Etat le respect de la dignité humaine et la libération immédiate de Assane Diouf.

#sn2024ks

#khalifaprésident2024