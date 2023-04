Assane Diouf interpellé pour appel à l'insurrection et autres charges, Me Cheikh Koureyssi Ba prévoit de porter plainte contre X pour rediffusion malveillante L'interrogatoire d'Assane Diouf, marqué par la présence de l'excellent confrère Seydou Diagne, vient de prendre fin. Assane Diouf a été placé en garde à vue pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques. Assane Diouf, qui a été interpellé dans sa tenue de travail, devra passer le long week-end pascal au Commissariat du Plateau.



Selon Assane Diouf, la vidéo en question est très ancienne et il avait déjà été arrêté et inculpé par feu le Doyen des Juges Samba Sall (que le Très-Haut lui réserve une place de choix dans son éternité en ce deuxième anniversaire de sa disparition) pour les mêmes faits, avant d'être jugé et condamné. Il a tenu à marteler avec force son intention de porter formellement plainte contre X, identifié comme l'auteur malveillant de la rediffusion-anniversaire de cet élément.



Me Cheikh Koureyssi Ba, avocat d'Assane Diouf, a déclaré que son client était victime d'une rediffusion malveillante d'une vidéo ancienne, et que cela constituait une atteinte à sa réputation. Il prévoit de porter plainte contre X pour cette action et de demander des mesures appropriées pour protéger les droits de son client. Me Cheikh Koureyssi Ba a également souligné que cette arrestation et ces charges étaient infondées, et il compte les contester vigoureusement dans le cadre de la défense d'Assane Diouf.



Cette affaire suscite un grand intérêt médiatique et politique, et de nombreux observateurs sont attentifs à son développement. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur le paysage politique et médiatique du pays. Me Cheikh Koureyssi Ba est déterminé à défendre les droits de son client et à faire en sorte que justice soit rendue dans cette affaire.

