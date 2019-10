Assassinat d'Abdou Elinkine Diatta: Comment le binôme armé d'Ak47 a donné la mort à Mlomp ?

La nouvelle est tombée ce dimanche, dans la matinée. Abdou Elinkine Diatta a été assassiné à Mlomp par deux individus armés. Selon les informations, le défunt procédait à l'installation de Vieux Diatta, son représentant dans la zone de Mbomp, localité située dans le Bignona.



Puis, aux environs de 9 heures, les assaillants, armés de fusils Ak47, arrivés sur les lieux à bord d'une moto, ont ouvert le feu sur la foule, alors que les habitants observaient un rituel traditionnel.



L'identité des 3 morts



Comme l'avait précisé Seneweb plus tôt, le bilan provisoire fait état de 3 morts. Il s'agit d'Abdou Elinkine Diatta lui-même, Bacary Vieux Diatta et Alpha Coly qui a été touché à l'abdomen.

