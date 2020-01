Assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye : les révélations de Samba Sow installent un malaise dans les rangs l’Apr

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Les révélations fracassantes du présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye ont fini d’installer un malaise dans les rangs de l’Alliance Pour la République (Apr) de Pikine. Samba Sow a choqué les proches de la famille de la défunte vice-présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese). Pour ces derniers, Samba Sow cherche à leurrer l’opinion publique. N’empêche, les commentaires vont bon train dans les places publiques à Pikine. Même si les responsables apéristes accusés par le chauffeur de la défunte vice-présidente du Cese dont Abdoulaye Thimbo et Awa Niang se gardent de tout commentaire, les militants se déchaînent sur les réseaux sociaux…, rapporte l’As.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos