Assassinat de Gorge Floyd aux Etat-Unis : Le Front démocratique et social de résistance nationale dénonce Le Front démocratique et social de résistance nationale dénonce l’assassinant froid d’un africain-américain du nom de George FLOYD par un policier blanc à Minneapolis. L’homme avait été plaqué au sol et ne présentait plus aucun danger. Le Front précise que les éléments de la police ont ainsi, exercé une brutalité inhumaine, une violence démesurée et une humiliation inconcevable, sur la personne du citoyen afro-américain.

Jeudi 4 Juin 2020

L’assassinat d’un afro-américain aux Etats Unis déplait le Front démocratique et social de la résistance nationale. Le Front trouve ce qui administre la preuve que son agonie et son décès à l’issue de longues minutes de supplice ne sont que l’expression d’une haine irascible du noir que rien de rationnel ne justifie.



Cet acte plus que barbare, a déclenché de vastes mouvements de colère, d’indignation, de révolte et de manifestations sur toute l’étendue du territoire des USA. Mais aussi, à travers le monde où des Etats et des gouvernements, soucieux de la préservation de la dignité humaine et de la paix, l’ont expressément condamné.



A cet égard, le Front déplore le silence inexplicable et indigne de la plupart des Etats africains, dont le Sénégal.



A travers un communiqué, le FRN du Sénégal dit ne pas trouver de mots adéquats pour exprimer son indignation et sa colère face un acte d’une barbarie que l’Amérique mettra beaucoup de temps à effacer des mémoires.



Suite à une large concertation des leaders, le Frn condamne sans réserve cet acte ignoble perpétré sur la personne d’un citoyen afro-américain, à cause de la couleur de sa peau.



En cette circonstance particulièrement douloureuse, le FRN exprime sa solidarité fraternelle à la communauté afro-américaine des Etats Unis d’Amérique, dans sa lutte séculaire pour la reconnaissance, la préservation, la consolidation et le respect de tous ses droits, au même titre et dans les mêmes formes que ceux des autres citoyens américains. Il exprime en même temps son réconfort en voyant toute la nation américaine debout dans sa diversité et son pluralisme pour entonner le même refrain : « Plus jamais ça ! ».



Le FRN lance un appel solennel au peuple Sénégalais et aux peuples africains, ainsi qu’à leurs dirigeants, pour qu’ils expriment de toutes leurs forces, leur indignation et leur colère. Mais aussi, leur soutien à cette communauté martyr des africains-américains.



En cette période de pandémie du covid-19 marquée par la nécessaire distanciation sociale, le Frn a retenu d’envoyer une délégation de leaders auprès de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique pour remettre une note de protestation contre cet horrible meurtre qui devrait marquer la fin de la discrimination et de la haine raciales dans ce pays.











