Assassinat du Commandant Tamsir Sané : Le procès s’ouvre le 19 mars à Tambacounda Le procès de l’assassinat du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum, le Major Tamsir Sané s’ouvre le jeudi 19 mars au Tribunal de Grande instance de Tambacounda. Selon Igfm, la famille du défunt a reçu depuis, jeudi 12 mars, sa convocation des mains du Procureur de la République près du Tribunal de Pikine, à Dakar.

«La gendarmerie a commis un avocat en la personne de Me Khassimou Touré pour la défense et les intérêts de la partie civile», selon les mêmes sources. Le Major Tamsir Sané a été tué dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019 par des hommes fortement armés lors d’un braquage du bureau de Poste de Koumpentoum.

Dix-neuf (19) personnes dont 7 membres qui seraient impliqués dans l’assassinat du Major Tamsir Sané, notamment le présumé cerveau de la bande, ont été arrêtés





