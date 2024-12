Assassinats et meurtres à Kolda : Zoom sur 5 affaires non résolues qui défraient toujours la chronique EnQuête- Au Fouladou, ces assassinats et meurtres, qui remontent parfois à plus de cinq ans, ne sont pas encore résolus. Les tueurs n’ont pas été démasqués, malgré des années d’attente insoutenables pour les proches des victimes qui demandent jusqu’ici que justice soit faite. Des crimes qui ont défrayé la chronique à Kolda. EnQuête vous propose un focus sur 5 affaires non résolues parmi tant d’autres.



Il existe des crimes qui, des années après avoir été commis, conservent une part de mystère. Ce sont des affaires criminelles très médiatisées que des années d’enquête minutieuse n’ont pas permis de résoudre, ou du moins pas complètement. Les 5 affaires que nous avons choisies ont toutes, à leur manière, défrayé la chronique dans le Fouladou.



Affaire des deux enfants retrouvés morts



Qui a oublié l’événement tragique des deux enfants, de même père et de même mère, retrouvés morts en mars 2024 dans un véhicule abandonné depuis 5 ans dans une maison habitée au quartier Ndiobène, commune de Kolda ? Une mort tragique qui a plongé les Koldois dans le désarroi total. Le doute demeure quant aux circonstances exactes de leur mort. La police a ouvert une enquête, mais jusqu’ici, les tueurs ou le commanditaire restent introuvables.



Affaire Aminata Touré alias Méta Touré



Une femme qui vivait en France depuis 10 ans et qui revenait dans son village natal, Saré Demba Touré, commune de Bignarabé, a été battue à mort le 3 septembre 2022 à la périphérie de la ville de Kolda. Son corps a été abandonné dans la brousse avant d’être retrouvé le lendemain sur les lieux du crime. Actuellement, aucun tueur ni commanditaire n’est encore tombé dans les filets de la gendarmerie, malgré l’enquête qui suit son cours.



Affaire Moustapha Gueye



Un fervent défenseur de la forêt de la commune de Niaming, département de Médina Yoro Foula, a été sauvagement assassiné par des trafiquants de bois qui lui ont asséné des coups de machette. C’était en avril 2018, à quelques encablures de son village, Sam Yoro Gueye. 48 heures après sa mort, trois présumés meurtriers ont été arrêtés par les forces de sécurité gambiennes à Bansan. Cependant, jusqu’ici, la justice sénégalaise peine encore à mettre la main sur ces derniers.



Affaire Yoba Baldé



Les populations de Saré Yéro Diao, commune de Tankanto Escale, se sont réveillées le 18 janvier 2020 dans l’émoi et la douleur. Ce jour-là, le village de Saré Yéro Diao a été bouleversé par la découverte macabre de la dépouille de Yoba Baldé, une femme mariée qui a été agressée, battue à mort, puis décapitée. Le corps sans vie et la tête ont été abandonnés dans une plantation d’anacarde avant d’être retrouvés. Cependant, le cou reste introuvable.



Trois personnes ont été arrêtées puis envoyées en prison. Après 4 ans, elles ont bénéficié d’une liberté provisoire. Elles sont poursuivies pour assassinat, complicité d’assassinat et obstacle à l’administration de la justice.



Affaire Samba Traoré



Un autre fervent défenseur de la forêt du département de Vélingara a été tué dans des conditions atroces. Le chef de village de Saré Balla PK12 a été criblé de balles au niveau de la poitrine et du bas-ventre par des trafiquants de bois. Le lendemain, son corps a été retrouvé en pleine forêt par des parents partis à sa recherche.



Transportés sur les lieux du crime, les éléments de la gendarmerie de Kaléfourou ont trouvé des douilles, un fusil de chasse russe de marque Baïkal ayant servi à la commission des faits incriminés, trois cartouches vides, 20 munitions de calibre 12 mm et deux tronçonneuses. Tout cet arsenal a été retrouvé non loin du corps sans vie de Samba Traoré.



Le suspect arrêté 15 jours après les faits a été jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda, puis acquitté après 4 ans passés en prison, faute de preuves. Jusqu’ici, les auteurs de la mort de Samba Traoré ne sont pas encore démasqués par les enquêteurs.



Ce n’est pas tout. D’autres crimes restent encore non élucidés par la justice et continuent de défrayer la chronique à Kolda. Malgré la mutualisation de leurs forces, la police et la gendarmerie peinent encore à traquer et à arrêter les bandits, afin de mettre fin au sentiment d’insécurité qui plane sur les Koldois.



L’absence de police scientifique freine les enquêtes



Dans la région de Kolda, l’absence d’une unité de police scientifique constitue un véritable frein pour les enquêteurs, surtout devant certains cas d’assassinat, de meurtres, de viols, de vols et autres crimes qui n’ont pas encore livré leurs secrets jusqu’ici.



Finalement, on se demande : qui a tué ? Pourquoi a-t-il tué ? Sur toutes ces affaires criminelles, le temps passe et les questions demeurent sans réponse. La vérité est-elle encore possible ?



Quotidien EnQuête



