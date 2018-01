Assemblée-10 millions des tickets d’entrée : Ousmane Sonko persiste et signe

Ousmane Sonko s’est prononcé sur l’affaire des «tickets d’entrée» que recevraient les députés et qui s’élèveraient à 10 millions de francs Cfa. Le leader de Pastef qui confirme l’existence d’un tel désir de certains députés, affirme qu’il a été approché par des collègues, mais qu’il n’était pas intéressé. "Le principe avait été posé, il semblerait même que l’Etat avait budgétisé, que le souci c’était simplement que certains députés ne sortent pas pour en parler, ne refusent pas ou simplement ne dénoncent pas », a déclaré le député Ousmane Sonko sur l’affaire des «tickets d’entrées », une somme de 10 millions de francs CFA que recevraient les députés en guise d’indemnités pour leur confort.



Le leader de Pastef de poursuivre : «Evidemment nous? quand on a été consulté par beaucoup de collègues députés, nous avons dit que cela pose un problème d’abord parce qu’on ne connaît pas la base juridique de cette indemnité, on ne connaît pas également la base morale de cette indemnité et nous ne voulons pas être dans des logiques de distribution de partage d’argent sans justification».



