Assemblée Nationale: Le budget du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement arrêté à plus de 124 milliards FCfa

Le budget du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement est arrêté à 124.630.679.731 FCfa en crédits de paiement et à 545.248.721.422 FCfa en autorisations.



Ce budget est reparti comme suit : Programme Pilotage, coordination et de Gestion administration. Les crédits dudit programme pour l’exercice 2021 sont arrêtés à 2.180.315.863 FCfa en crédits de paiement.



Concernant le programme Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE), les crédits de ce programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 194.708.860.608 FCfa en autorisation d’engagement et 13.308.610.608 FCfa en crédits de paiement.



Et pour le programme Accès à l’Eau potable, les crédits dudit programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 176.233.255.840 FCfa en autorisation d’engagement et 51.953.223.555 FCFA en crédits de paiement.



Idem pour le programme d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales (PAGEP), les crédits dudit programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 172.126.289.111 FCfa en autorisations d’engagement et 57.188.529.705 FCfa en crédits de paiement.



Le budget total dotation, Section 68 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement s’élève à 545.248.721.422 FCfa.



