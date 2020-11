Assemblée Nationale: Le budget du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, arrêté à plus de 216 milliards de FCfa

Dimanche 29 Novembre 2020

Le budget du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale est arrêté à 216.580.694.455 FCFA en crédits de paiement et 807.309.552.132. FCFA en autorisation d’engagement.

Sur les programmes répartis comme suit :



Programme Pilotage, coordination et gestion administrative: Les crédits dudit programme pour l’exercice 2021, sont arrêtés à 59.791.600.636 FCFA en crédits de paiement et 92.510.344.719 FCFA en autorisation d’engagement.



Programme Santé de base, crédits arrêtés à 91.233.722.331 FCfa en crédits de paiement et en autorisation d’engagement.



Programme Santé de référence : Les crédits de ce programme pour l’exercice 2021 sont fixés à 62.482.433.440 FCfa en crédits de paiement et 221.517.994.674 FCfa en autorisation d’engagement.



Programme Protection sociale : Les crédits du programme Protection sociale pour l’exercice 2021 sont arrêtés à 3.072.938.058 FCFA en crédits de paiement et 3.744.440.588 FCfa en autorisation d’engagement.



Le budget total du ministère de la santé et de l’action sociale s’élève à 807 309 552 132

