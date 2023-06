Assemblée d’Onu-Habitat à Nairobi: Déclaration du Sénégal lors de la 2e session

L’intégralité de la déclaration du Sénégal lors de la 2e session de l’Assemblée d’Onu-Habitat à Nairobi



Monsieur le Président de l’Assemblée ;

Madame la Directrice Exécutive ;

Mesdames, Messieurs les Délégués ;

Distingués Invités, Chers Participants



Je suis heureux à plus d’un titre d’être parmi vous, ici à Nairobi, à l’occasion de la deuxième session de l’assemblée des nations unies pour l’habitat, pour vous délivrer un message de notre cher pays.



Le Sénégal, par ma voix, adresse ses sincères félicitations à Monsieur le Président de l’Assemblée, pour le bon déroulement des travaux et à Madame la Directrice Exécutive pour la parfaite organisation.



Ma délégation voudrait, également, exprimer toute sa gratitude à l’endroit du Gouvernement Kenyan, pour l’accueil et l’hospitalité.



En faisant sienne la déclaration du Groupe africain, le Sénégal renouvelle ses vifs remerciements à ses pairs qui lui avaient placé leur confiance, pour son élection en 2019 au Conseil exécutif de ONU-Habitat.



Dans ce cadreet pour une redynamisation de la coopération entre ONU-Habitat et l’Afrique, le Sénégal se félicite de la visite officielle à Dakar de Madame la Directrice exécutive d’ONU-Habitat, en février 2020.



Mesdames et messieurs,



Le constat reste unanime, l’Afrique, notre cher continent détient toujours les taux d’urbanisation et de croissance urbaine les plus élevés au monde. D’où, l’urgence d’accélérer la cadence, la concertation et la mutualisation dans la mise en œuvre de nos politiques d’habitat, pour ensemble, inverser la tendance et constituer des facteurs de facilitation de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain.



Dans cette quête, ONU-Habitat, dont l’objectif est d’accompagner les pays à développer une urbanisation durable, demeure et reste le promoteur principal, pour ne pas ainsi dire, l’espoir.



Le Sénégal, pour sa part, entend mettre en œuvre les recommandations issues de la Conférence mondiale Habitat III et à développer des mécanismes de suivi-évaluation des réalisations du Nouveau programme pour les villes au Sénégal.



Dans cet élan, Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, fidèle à son ambition d’ériger « un Sénégal de tous, pour tous» initie le « Programme Sénégal Zéro Bidonville » exécuté par le ministère en charge de l’Habitat sous la houlette de Monsieur Abdoulaye Saydou SOW.



Ce « Programme »mis en œuvre à travers le projet 100 mille logements et le projet de restructuration et de renouvellement urbain tout comme le « Programme Sénégal Zéro Déchet »nous donne, d’ores et déjà, entière satisfaction.



Mesdames et messieurs,



Assurément, avec cette belle dynamique observée çà et là en Afrique, ensemble avec ONU-HABITAT, notre cher continent filera droit vers un avenir meilleur, plus inclusif et résilient.



Vive l’Afrique !



Je vous remercie de votre aimable attention.