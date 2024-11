Assemblée générale de l’Amicale des Agents de Recouvrement et Autres Corps du Trésor, Assane MAR rempile : une confiance renouvelée

L’Assemblée générale des Agents de Recouvrement et Autres Corps du Trésor (AARACT) a marqué un moment significatif avec la réélection de M. Assane MAR à sa tête pour un mandat de trois (3) ans. En présence de ses pairs venus de tous les postes comptables du pays et du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane DIOP. L’événement a été l'occasion de renouveler la confiance en M. MAR pour sa gestion efficace et son leadership.



Durant cette cérémonie, M. MAR a exprimé sa gratitude et s'est engagé à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de travail des agents, renforcer les liens entre les membres de l'amicale et augmenter l'efficacité de l'organisation. Le bilan présenté par l'équipe sortante a souligné des réalisations importantes, telles que des sessions de formation. Cependant, il reste le maillage relativement à l’adhésion des membres.



Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, quant à lui, il a salué l'engagement des membres de l'AARACT et a réitéré son soutien à l'organisation, soulignant l'importance du bien-être des agents pour le succès de leur mission. M. DIOP a exhorté les membres à maintenir leur professionnalisme et à continuer de travailler avec rigueur et intégrité.



Le renouvellement du bureau de l'AARACT a été perçu comme une opportunité de renforcer la cohésion et de moderniser les outils de travail pour mieux encadrer les jeunes recrues. Ce rassemblement a été un moment de solidarité, où les membres se sont engagés à œuvrer ensemble pour surmonter les défis à venir et servir avec loyauté l'Administration du Trésor. Cette Assemblée générale a ainsi marqué un nouvel élan pour l'amicale, soutenue par la Direction générale.



