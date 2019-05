Assemblée générale de l’ONU sur les établissements humains : Abdou Karim Fofana conduit la délégation sénégalaise Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana a conduit une délégation du Sénégal, à la première session de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat), qui se tient du 27 au 31 mai 2019 à Naïrobi au Kenya sur le thème : « Innovation pour une meilleure qualité de vie dans les villes et communautés », selon un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

En marge de cette rencontre, « le Sénégal a organisé le 27 mai 2019 un « side event » sur le Programme national Zéro bidonville (PROZEBID), qui sera présenté aux partenaires techniques et financiers dans le cadre de sa mise en œuvre », souligne le document. Abdou Karim Fofana a également participé, dimanche 26 mai, à la réunion spéciale du sous-comité sur le Développement Urbain et les Etablissements Humains de l’Union Africaine, précise encore la note.

Par ailleurs, précise le communiqué, « l’acceptation de la candidature du Sénégal au bureau exécutif d’ONU-Habitat avec le Nigéria et comme représentants de l’Afrique de l’Ouest, vient confirmer le rôle de leader qu’assure notre pays dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat au sien du continent africain »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos