Assemblée générale de l’Ordre national des experts du Sénégal: Me Saliou Dièye porté à la tête de l’Ones

« Soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour représenter notre organisation avec toute la rigueur et la dignité requises. » Tels sont les propos du nouveau président de l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones). Me Saliou Dièye s’est exprimé ainsi lors de l’assemblée générale de l’Ones tenue hier dans un hôtel à Dakar.

« Je suis particulièrement attristé à l’idée de succéder à notre regrettée consœur feue Marie Delphine NDIAYE, arrachée à notre affection au moment où nous nous y attendions le moins, après avoir brillamment organisé et présidé son dernier conseil de l’Ordre », confie Me Dièye dans la foulée.

Ce nouveau président n’a pas manqué d’exprimer sa fierté de succéder à ses illustres prédécesseurs qui ont dirigé l’Ordre depuis l’année 2000 suite à la création de l’Onecca. En ce sens, il a cité les présidents Papa Alassane NDIR, Abdel Kader AIDARA, Abdoulaye DIAW, Gory NDIAYE, et feue Marie Delphine NDIAYE, qui ont servi l’organisation avec compétence et abnégation.

« Nous devons également poursuivre la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert. », soutient-il. Avant d’ajouter qu’afin de remédier aux difficultés souvent rencontrées dans le cadre de l’administration provisoire ou la transmission de cabinets de confrères décédés ou atteints d’incapacité, nous proposerons des solutions pertinentes. « Je proposerai également la mise sur pied d’un conseil de Sages afin de prévenir ou régler les conflits et contentieux inutiles. », s’engage Me Dièye.

Pour lui, l’Ordre doit également diversifier ses sources de revenu avec les publications d’ouvrages tels que le Code Général des Impôts et l’organisation de manifestations lucratives afin notamment de mettre en place un Fonds de solidarité permettant de soutenir les confrères en difficulté.

Présider l’Ordre, c’est concevoir et mettre en œuvre des projets et programmes au bénéfice de ses membres, relève-t-il. Avant de constater que cette tâche s’avère aujourd’hui mal aisée en raison des impacts de la pandémie de Covid-19.

Néanmoins, cajole le président de l’Ones, nous ferons de notre mieux pour vous proposer un agenda pour les actions prioritaires à mener durant le second semestre de l’année en cours afin de pouvoir entamer sereinement l’année 2022.

Par ailleurs, Me Saliou Dièye fait savoir que l’Ones doit faire preuve d’ouverture en accueillant davantage de jeunes diplômés, bien formés qu’il faudra ensuite encadrer afin qu’ils puissent, plus tard, exercer avec compétence et efficacité le métier d’expert.

Bassirou MBAYE

L’Ordre national des experts du Sénégal (Ones) a tenu hier, 7 juillet 2021, son assemblée au cours de laquelle, ont été adoptés les rapports d’activités et financiers, les nouveaux textes relatifs au règlement intérieur et au Code des devoirs professionnels. Cette assemblée a vu également l’élection d’un nouveau président de l’Ones en la personne de Me Saliou Dièye, expert fiscal. Celui-ci succède à feue Marie Delphine Ndiaye, présidente de l’exercice en cours décédée au cours du mois de février 2021.Source : https://www.lejecos.com/Assemblee-generale-l-Ordre...