Assemblée générale de la Fanaf : La 46ème édition prévue du 23 au 25 mai prochain à Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mai 2022

». Selon un communiqué de presse, ces travaux seront introduits par une cérémonie d'ouverture ainsi qu’une table ronde Cima Fanaf qui se dérouleront au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) le 23 mai 2022.



La même source signale que trois panels de discussion de haut niveau permettront de développer cette thématique éminemment stratégique pour le secteur de l’assurance mais également pour le développement du continent africain. Il s’agit des «Enjeux du digital à l’ère des risques systémiques » ;

«Les nouveaux périmètres du Risk management, du Conseil et de l’Assurance face aux risques » et les « Enjeux de la réglementation et de la régulation face aux risques systémiques ».



«Dans un contexte marqué par une économie mondiale à l’épreuve d’une crise historique liée à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des sociétés d’assurances ont été durement affectées. Face à ce risque systémique, des réponses ont été données permettant d’assurer le maintien du contact avec la clientèle et la bonne tenue des prestations techniques : une preuve de la capacité de résilience de l’assurance africaine et particulièrement celle de la zone Fanaf qui a su maintenir un niveau de croissance malgré un environnement particulièrement défavorable », lit-on dans le document.



Cette 46ème assemblée générale, précise-t-on, sera donc à placer dans un contexte encore sensible qui nécessite des réponses stratégiques d’envergure à même de prévenir et de prendre en charge les conséquences de ces risques systémiques qui peuvent mettre en péril l’équilibre des écosystèmes sur le plan économique et social, au-delà même du cadre de la pandémie.



L’Assemblée Générale de la Fanaf rassemblera d’éminentes personnalités et experts afin de réfléchir ensemble et d’apporter des solutions viables aux problématiques liées au secteur de l’Assurance à l’échelle panafricaine et internationale.



Adou Faye





Source : La 46ème édition de l'assemblée générale scientifique de la Fédération des sociétés d'assurances de droit national africains (Fanaf) se tiendra du 23 au 25 mai 2022 à Dakar au Palais des Congrès du King Fahd Palace sous le thème central des «Risques systémiques : assurance et résilience ».

