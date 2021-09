Assemblée générale des Nations Unies: Macky Sall quitte Dakar, ce lundi

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021

Le Président de la République quitte Dakar ce lundi pour participer à la 76e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.



D’après une note de la Présidence de la République, Macky Sall s’adressera au cours de son séjour, à la séance plénière de l’Assemblée et prendra part à des événements en marge de la Session.



Le Chef de l’Etat, dont son retour du Chef de l’Etat est prévu le 25 septembre aura également, plusieurs entretiens bilatéraux.





